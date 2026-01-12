愛知県西尾市の国道23号にブタが逃げ出しました。逃げた14頭は先ほど、全て捕まりました。

【写真を見る】逃げ出したブタ14頭は全て捕獲 トラックの荷台から国道に… 一部は高架下に逃げ一般道脇で草食べる 近くの工場敷地内に逃げ込んだブタも 愛知･西尾市の国道23号

（松田亘哲記者）

「逃げ出したとみられるブタが道路脇で草を食べています」

きょう午後3時ごろ、国道23号の西尾東インター付近を通りかかった人から「ブタが道路にいる」などと警察に通報がありました。

警察によりますと、トラックの荷台から、14頭のブタが逃げ出していました。現場付近の国道23号は高架になっていますが、一部のブタは高架の下に逃げ、一般道の脇で草を食べたり、近くの工場の敷地内に逃げ込んだりしました。

一時通行止めに…ブタが逃げたことによる事故は確認されず

ブタが逃げたことによる事故は、いまのところ確認されていません。

この騒ぎで、国道23号は、西尾東インターと中原インターの間が一時通行止めになりましたが、通行止めは解除されました。逃げ出したブタ14頭も、先ほど全て捕まりました。