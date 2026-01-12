【炎のチャレンジャー】25年ぶり『イライラ棒』にネット歓喜「うわぁ懐かしい!!」「そんな制作費かかってんの!?」
ウッチャンナンチャンの南原清隆とtimeleszの菊池風磨が初タッグMCを組み、25年ぶりにスケールアップして復活するテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』が、きょう12日午後6時30分より放送された。
【写真】息ぴったり！ガッツポーズする南原清隆＆菊池風磨
1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）した人気番組が復活。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦する。
番組は『電流イライラ棒』からスタート。当時の制作者たちが、制作期間3ヶ月、製作費3000万円で作りあげたセットが登場。南原がチャレンジの前に一言はさむくだりも変わらず、意外にも初挑戦となる出川哲郎からスタートした。
25年ぶりの『炎チャレ』にネットでは「うわぁ懐かしい!!」「ナンチャンカーブ懐かし過ぎｗｗｗ」「セクシーポーズww懐かしwww」「当時も怖かったけどやっぱこわい笑」「イライラ棒そんな制作費かかってんの!?すごーい」「めちゃ豪華になってる」「最初から難しくない…？」などの声が寄せられた。
チャレンジャーたちは、平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画『電流イライラ棒』をはじめ、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』、『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の4大企画に挑む。
【写真】息ぴったり！ガッツポーズする南原清隆＆菊池風磨
1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）した人気番組が復活。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦する。
25年ぶりの『炎チャレ』にネットでは「うわぁ懐かしい!!」「ナンチャンカーブ懐かし過ぎｗｗｗ」「セクシーポーズww懐かしwww」「当時も怖かったけどやっぱこわい笑」「イライラ棒そんな制作費かかってんの!?すごーい」「めちゃ豪華になってる」「最初から難しくない…？」などの声が寄せられた。
チャレンジャーたちは、平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画『電流イライラ棒』をはじめ、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』、『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の4大企画に挑む。