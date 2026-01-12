和歌山競輪の開設76周年記念「オッズパーク杯 和歌山グランプリ（G3）」決勝戦が行われ、脇本雄太（36＝福井）が昨年10月の京王閣以来、18度目のG3優勝を飾った。2着は郡司浩平、3着は簗田一輝だった。4日間の総売り上げは76億6018万9000円。目標の65億円を大幅に上回った。

9番手でもお構いなし。脇本が異次元のスピードで今年初戦を制した。

「自分が苦しい状況の中で1着が獲れて自信になるし、次につながると思う」

レースは松井―郡司―簗田―和田―酒井―高橋―渡部―杉浦―脇本で周回。残り2周で酒井が松井を叩いて先頭に立つが、4番手に下げた松井が打鐘前に主導権を奪い返す。最終2角で8番手の杉浦が捲っていく。9番手の脇本は杉浦を追うと直線で鋭く伸び、ゴール直前で郡司を捉えた。

「落ち着いて行けるところでと思って、前の動きは気にしていなかった」

昨年10月に左肘関節脱臼骨折の大けが。昨年末のグランプリで復帰して、まだ万全ではない中でも強さを見せつけた。7日の立川記念で弟の勇希がV。兄も最高の結果で続いた。

「（弟に）負けたくない意地が多少あるし、それが出たかな」

左肘の状態が戻れば、もう無敵。グランプリスラマーが今年の競輪界も中心に立つ。

◇脇本 雄太（わきもと・ゆうた）1989年（平元）3月21日生まれ、福井県福井市出身の36歳。94期。主な優勝はGP1V、G1は10V、G2は2V。G3優勝は今回が18度目（和歌山記念は3年ぶり2度目）。通算1023戦435勝。1メートル80、72キロ。血液型A。