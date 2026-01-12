年末年始に行きたいと思う「鹿児島県の道の駅」ランキング！ 2位「霧島」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年の幕開けとともに、清々しい気持ちで出かける初ドライブは冬の楽しみの一つです。縁起の良い地元食材や、新年を元気にスタートさせるためのエネルギーをもらえるような場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：霧島（霧島市）／63票2位は霧島市にある「霧島」です。霧島錦江湾国立公園内に位置し、展望台からは錦江湾や桜島、天気が良ければ開聞岳まで一望できる素晴らしいロケーションです。年末年始、近隣の霧島神宮への初詣客も多く立ち寄るスポットで、地元の名産品やレストランでの黒豚料理などが楽しめます。冬の山あいの清々しい空気と雄大なパノラマは、新しい年への活力を与えてくれるような清々しさがあります。
回答者からは「霧島は、冬の澄んだ空気と雄大な山並みに包まれ、温泉地ならではの落ち着きの中で年末年始を過ごせます」（40代女性／埼玉県）、「特産品やスイーツが豊富にあるから」（40代女性／神奈川県）、「霧島連山の麓にある道の駅で、自然豊かな環境や霧島温泉郷エリアへのアクセス拠点として人気です。地元野菜・畜産品（黒豚など）や温泉関連商品も充実しており、年末年始の観光＋温泉旅と組み合わせて楽しめるからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：桜島（鹿児島市）／69票1位は、鹿児島のシンボル・桜島にある「桜島」でした。桜島フェリーターミナルからも近く、火山の力強さを間近で感じられる拠点です。世界一大きい大根として知られる「桜島大根」や、世界一小さいミカン「桜島小みかん」など、ここでしか買えない特産品が並びます。年末年始、故郷のシンボルを眺めて過ごす帰省客や、フェリーでの船旅を兼ねて訪れる観光客にとって、最も鹿児島らしさを実感できるスポットといえるでしょう。
回答者からは「活火山・桜島の迫力を間近に感じられる唯一無二のロケーション。足湯や展望台もあり、冬でも温かく過ごせる。フェリーでのアクセスも旅気分を盛り上げ、地元の特産品や火山灰アートなどユニークなお土産も魅力。記憶に残る年末年始に」（60代男性／広島県）、「桜島ならではの新鮮な特産品が楽しめるの行きたいです」（30代女性／愛知県）、「桜島という分かりやすい観光スポットにあり、年末年始でも特別感がある。景色を眺めるだけでも楽しめ、鹿児島らしさを感じられそう」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
