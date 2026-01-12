【ひらがなクイズ】4語に共通する「2文字のひらがな」は？ 有名な高速道路の名前もヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！
今回は、少し背伸びをした語彙、歴史や地理に関連する、知的な響きの言葉が並びました。言葉の「真ん中」や「頭」に入る音の響きを頼りに、正解を導き出してください。
ゆう□□かん
□□らん
かん□□どう
ちょう□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えつ」を入れると、次のようになります。
ゆうえつかん（優越感）
えつらん（閲覧）
かんえつどう（関越道・関越自動車道）
ちょうえつ（超越）
今回は「越（えつ）」や「閲（えつ）」といった、壁を乗り越える、あるいは細かく調べるといった意味を持つ漢字が共通のキーワードでした。「優越感」や「超越」のような抽象的な言葉の中に、ドライバーにはおなじみの「関越道」が混ざっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
