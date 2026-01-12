“マイメロな生き方”に触れる体験型展示が表参道ヒルズに登場！ フォトスポットや数量限定特典を用意
マイメロディの“生き方”に光を当てた体験型展示「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」が、1月15日（木）〜1月21日（水）の期間、東京・表参道にある表参道ヒルズ本館吹抜け大階段で開催される。
【写真】数量限定の来場特典も！ ここだけの「アクリルキーホルダー」と「ステッカー」
■自分だけの「ウィッシュリスト作り」も
今回開催される「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」は、自分の気持ちにすなおでありながらまわりの気持ちも大切にできる“マイメロな生き方”に触れつつ、自分の“好き”を見つめ直し、より“わたしらしく”生きるヒントが探せる体験型展示。
会場の表参道ヒルズの吹抜け空間には、長さ約30m×幅約2mのアイコニックな“巨大ウィッシュリスト”の懸垂幕をはじめ、マイメロディと鉛筆の立体オブジェのフォトスポットや、マイメロな生き方を紹介する展示スペースなど、さまざまなコンテンツが並ぶ。
また、マイメロな生き方を体験可能な「ウィッシュリスト作り」も展開。“好きにすなおに生きてみる”をテーマにした48種類のウィッシュカードの中から心に響くカードを4枚選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができる。
さらに、来場者には先着でここでしか手に入らない数量限定「アクリルキーホルダー」をプレゼント。加えて、アンケートに回答した人は数量限定「オリジナルステッカー（全8種類）」がランダムで1枚もらえる。
