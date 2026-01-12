ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日、地元の和歌山市での日本一祝賀＆今季の激励会に出席した。後援会や地元の関係者、和歌山県知事ら約300人が出席。昨季の日本一のペナントや正力松太郎賞のメダルなども飾られ、会場を彩った。

マイクを握った小久保監督は昨年の戦いぶりを振り返り、福岡移転後初のリーグ3連覇を狙う今季への決意を込めた。そこには年始早々、個人名を挙げての宣戦布告を突きつけられた日本ハム・新庄剛志監督へのアンサーがあった。

「今年は新たな戦いが始まります。先日、新庄監督が新人合同自主トレを視察の時、『打倒ホークス』というのがありふれているんですが『打倒小久保裕紀』と名指しされましたので。チーム名じゃなくて小久保裕紀と言われたので。同い年でプロ野球全体を盛り上げようという心根はつながていると思っていますが、日本ハムは本気で勝ちに来ている年です。有原（航平）を取られてしまいました。2年連続で開幕投手を務め、2年連続最多勝の投手が一番のライバルである日本ハムに移籍するというところからのスタートです。ですが、昨年同様、今いる選手が最強だということを言い聞かせながら今年も新しいチームをつくって参ります」

昨年は夏場から日本ハムとの一騎打ちを演じ、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージも最終6戦までもつれ込んだ。「結果的に8月以降は2強のような形になったので大いに意識した。ハムを倒さない限り優勝はないと思ったので、先発ローテーションを日本ハム用に組み替えたり、日本ハム用の守備の戦術を考えたりしました」と振り返った。

激闘を制し、日本一まで勝ち上がったが、日本ハムも新庄監督が続投し、有原の移籍が決定。「もちろん日本ハムだけじゃないけど、一番のライバルには間違いないでしょうから。投手陣が充実して、新庄政権の下で育った生え抜きの選手たちがいい時期にさしかかっている」と警戒感を強める。（小畑大悟）

今季は3月27日の開幕戦でいきなり日本ハムと本拠地でぶつかる。ライバル球団も気になるが、まずは自チームの整備が最優先だ。「われわれがどういう戦いをするかというのが一番大事。まだ開幕3連戦に誰を投げさせるかすら全くの白紙なのでね」と話した。最多勝右腕の移籍がどうペナントの行方を左右するのか。今季も同学年監督の対決から目が離せない。

