¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÎëÌÚÌÀ»Ò(40)¤¬¸«¤»¤¿¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î24Æü¤«¤éÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢10Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á1´üºÇ½ªÏÃ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ö·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡×¤¬ÈäÏª¤·¤¿±éµ»¤òÆ±¤¸°áÁõ»Ñ¤Çà´°Á´ºÆ¸½á¡£X¤Ë¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅöÆü¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ËÐÊ¤à¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¸«ÇÛ¿®¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¤¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍ¥²í¤µÈþ¤·¤µ¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¢14Ç¯¥½¥Á¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢14Ç¯¤Ë29ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¿¶ÉÕ»Õ¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢²òÀâ¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£