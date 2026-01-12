「福結び速駈王」目指し２１０段を力走！大鏡餅運び競争では９連覇も誕生　和歌山と淡路島で新春恒例の「足自慢・力自慢」の催し

新年恒例の行事を２題。足自慢と力自慢の猛者が登場です。



和歌山市の紀三井寺で行われたのは、「結縁坂」と呼ばれる２１０段の石段を駆け上がる「福開き速駈詣り」です。



無病息災を願い、ことしは５歳から８７歳の２１８人が参加しました。



中には、ミャクミャクの扮装をした人もいました。



最も速く駆け上がった男女は、「福結び速駈王と速駈姫」として初午や千日詣など寺の年中行事に参加することになります。





（ことしの福結び速駈王）「優勝できてすごく嬉しいです」重さ１６４キロを超える大鏡餅を歯を食いしばりながら運ぶ男性たち。こちらは兵庫県南あわじ市にある薬王寺で行われた「大鏡餅運び競争」です。「厄除け大祭」の余興として始まった行事で、台座ごと巨大な鏡餅を持ち上げ運べた距離を競います。あまりの重さに倒れこんでしまう人や、餅を落としてしまう人も…。優勝したのは南あわじ市の向江弘行さんで、約１２８メートル運び９連覇を達成しました。（９連覇した向江さん）「２往復できたので嬉しいですが、めっちゃしんどい。苦しいですね。」向江さんには賞金３万円と「大鏡餅」などが贈られました。