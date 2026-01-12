住宅街に炎が上がりました。12日午前、新潟市西区の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。



住宅街に上がる、炎と煙。



■近隣住民

「大火事じゃん。」



住宅の1階と2階に炎が広がっているように見えます。



■近隣住民

「台所のドア開けたら黒い煙、(火が)上がってました。怖かったですよ。」



火事があったのは、新潟市西区寺尾上1丁目の平田功さん(80代)の住宅です。12日正午前、近隣住民から「家が燃えている」と消防に通報がありました。約4時間半後に消し止められましたが木造2階建の住宅が全焼し、隣のアパートなど少なくとも2棟以上に延焼しました。



焼け跡からは身元不明の2人の遺体が見つかっています。平田さんは妻と2人暮らしですが、火事の後2人と連絡が取れていません。警察が遺体の身元を確認しています。





現場は、JR寺尾駅に隣接していて駅にも煙が広がりました。火事の影響でJR越後線は新潟と内野の間で2時間ほど運転を見合わせましたが、現在は再開しています。