県内は11日(日)午後から、上・中越の山沿いを中心に大雪に見舞われました。ピークは越えましたが、このあとも交通障害や暴風に注意が必要です。



11日(日)午後～12日(月)朝にかけて積雪が急増した県内。雪の峠は越えたものの、12日(月)午後4時時点で魚沼市守門で142cm、津南町で107cm、長岡市で33cmの積雪を観測しています。



一時、1mを超える雪が積もった十日町市。

小白倉地区も11日(日)午後から雪が強まり、12日(月)朝は一面雪に覆われていました。



■住民

「午後の4時半ごろから降り出して、今朝までに40cmくらい降りました。」



埼玉県の小学校に通う児童が雪国の生活を学ぶため、2泊3日の日程で滞在していました。今朝、子どもたちを迎えに来た送迎バス。冬用タイヤを装着していますが、さらに万全を期してチェーンも取り付けます。



■住民

「もう大変だ。子どもたちが出られないから、私が除雪しなければいけないと思って朝早く来て。今日無事帰られればいい。帰るまで心配。雪との戦いですね。」



気温が低いため水分が少ない『粉雪』ですが、地元の人はその分積もりやすいと話します。小白倉地区で40cm前後の積雪はこの冬すでに5回ほどあり、住民は何度も除雪に追われているということです。





雪と強風の影響で、今日も県内の鉄道各線(上越線・飯山線・羽越本線・只見線)に遅れや運休が出たほか、佐渡汽船のジェットフォイル全便とカーフェリーの一部の便が欠航しました。



気象台は13日(火)以降も風が強まるとして、佐渡は13日(火)昼前～夜のはじめにかけて暴風に警戒を、下越は13日(火)夕方から強風に注意・警戒するよう呼びかけています。また、高波にも警戒が必要です。