今日（12日）は成人の日です。熊本市でも二十歳の節目を祝う記念式典が開かれました。

【写真を見る】「母みたいな大人に」20数年前の “ママ振袖” で迎える節目 教員、ドライバー、建築士 一人一人が描く“理想の大人”

会場近くの花畑広場には、晴れ着やスーツ姿の若者たちが集まり、仲間との再会を喜んでいました。

晴れ姿を撮影する若者たち。男性の装いは定番から大きく外れない人がほとんどでした。

どんな大人になりたいですか？

大学生「ビッグな男になります。医療系のロボットを作りたい。高齢化が進むと思うので、介護用ロボットとかで支援したい」



大学生「今、建築の学科に通っているので、建築士。図書館をいつか作れたらかっこいいと思う」



この春就職へ「熊本で就職が決まっているので、熊本を支えられる人間になれれば。IT業界に就職するので、ITの面から支えられる大人になりたい」



大学生「将来の夢が教員になることなので、子ども達に愛される教員を目指したい」



配送業「3月から長距離ドライバーになるのですが、日本の物流を自分が支えていきたい」

はたちの記念式典

そして、熊本城ホールで開かれた、はたちの記念式典。オープニングはファッションショーから華々しくスタートしました。

熊本市の大西一史市長は「20年を振り返った時、いろいろな人に支えられたことを思い起こす1日にしてもらいたい」とメッセージを送りました。

また、新しく成人になった参加者を代表して、熊本市消防局で働く桂右京さんが節目に立った思いを言葉にしました。

熊本市消防局 桂右京さん「そばにいてくれた家族。苦楽を共にした友人。愛する人。様々な人の支えがあったからこそ、この20年がある」

小さくてかわいかった娘が…

20年を振り返るのは保護者も一緒です。

会場近くまで一緒に来て記念撮影する家族もいました。娘たちの輪から少し離れたところで見守るお父さん。

父親（46）「小さくてかわいかった娘が、こんなに大きくなっちゃったんで、泣きそうです」

娘さんと並んでもらいました。

――お父さんにこの姿を見せられてどうですか？

娘「別に何も」

父「え？」

娘「ありがとうございました」

こちらのお母さんは…。

母親（43）「あっと言う間でした いろいろあったけどね」

娘は20数年前に母親が身にまとった晴れ着を受け継ぎました。目指す大人の姿はお母さんです。

娘「母みたいな大人になりたい。一人で頑張っているから、それを目標にしてて、自分で何でもできるようになりたい」

母「嬉しいです」

二十歳の節目を迎えたみなさん、そして保護者のみなさん、おめでとうございます。