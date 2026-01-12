TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

西日本では午前中に雨　北日本や日本海側は夜にかけて雪へ

あす（火）は、北日本に低気圧と前線が近づきます。前線の通過する西日本では、午前中は雨が降るでしょう。北日本や北陸の日本海側では、夕方ごろまでは雨で降りそうですが、夜ごろからは、次第に寒気の影響を受けて雪へと変わっていきそうです。そのほかの太平洋側の地域は、日差しの覗くところが多くなりそうですが、西日本や東海では傘マークのついていないところでも雨の降る所がありそうです。

【CGで見る】全国の雨と雪の予想シミュレーション

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　:2℃ 　釧路　:4℃
青森　:5℃ 　盛岡　:3℃
仙台　:11℃　新潟　:8℃
長野　:8℃ 　金沢　:10℃
名古屋:11℃　東京　:15℃
大阪　:14℃　岡山　:14℃
広島　:13℃　松江　:10℃
高知　:16℃　福岡　:13℃
鹿児島:17℃　那覇　:22℃

13日は全国的に気温が上昇　東京都心は3月上旬並み

あすは暖気の影響で全国的に気温が上昇します。東京都心では最高気温が15℃の予想で、3月下旬並みとなりそうです。夜の冷え込みも少し緩みますが、朝は冷え込みが強いので、日中との寒暖差にお気をつけください。

今週も北日本には次々と低気圧や前線が近づくため、断続的に冬型の気圧配置となります。北日本や北陸の日本海側では雨や雪の日が続くでしょう。今週は寒気が流れ込みにくいことから、全国的に平年より気温の高い日が続きます。ただ、日曜日ごろからはまた寒くなりますので、寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。