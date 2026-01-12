西日本では午前中に雨 北日本や日本海側は夜にかけて雪へ

あす（火）は、北日本に低気圧と前線が近づきます。前線の通過する西日本では、午前中は雨が降るでしょう。北日本や北陸の日本海側では、夕方ごろまでは雨で降りそうですが、夜ごろからは、次第に寒気の影響を受けて雪へと変わっていきそうです。そのほかの太平洋側の地域は、日差しの覗くところが多くなりそうですが、西日本や東海では傘マークのついていないところでも雨の降る所がありそうです。

【CGで見る】全国の雨と雪の予想シミュレーション

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :2℃ 釧路 :4℃

青森 :5℃ 盛岡 :3℃

仙台 :11℃ 新潟 :8℃

長野 :8℃ 金沢 :10℃

名古屋:11℃ 東京 :15℃

大阪 :14℃ 岡山 :14℃

広島 :13℃ 松江 :10℃

高知 :16℃ 福岡 :13℃

鹿児島:17℃ 那覇 :22℃

13日は全国的に気温が上昇 東京都心は3月上旬並み

あすは暖気の影響で全国的に気温が上昇します。東京都心では最高気温が15℃の予想で、3月下旬並みとなりそうです。夜の冷え込みも少し緩みますが、朝は冷え込みが強いので、日中との寒暖差にお気をつけください。

今週も北日本には次々と低気圧や前線が近づくため、断続的に冬型の気圧配置となります。北日本や北陸の日本海側では雨や雪の日が続くでしょう。今週は寒気が流れ込みにくいことから、全国的に平年より気温の高い日が続きます。ただ、日曜日ごろからはまた寒くなりますので、寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。