お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日、自身のアメブロを更新。家族で『十日えびす』を訪れた際、次男の誠八くんが迷子になってしまうトラブルに見舞われたことを明かした。

小原は「昨日は電車でJR兵庫駅へ！」と十日えびすを訪れたことを報告。「すぐマイワールドに没頭しちゃうはっちゃん。参拝して食べたり、遊んだりしていたらまんまと彼は迷子になりました。。。」と、誠八くんとはぐれてしまったことをつづった。

続けて「携帯を、持たせるのを忘れてしまったーー！が。みんなで駅についたときに万が一 迷子になったときの待ち合わせ場所を決めていたのでよかったです!!!」と事前に対策を組んでいたことを説明した。

そして「神社からは、けっこう離れてるのですが、はっちゃんは、駅に戻っていました！ただ、その待ち合わせ場所からまた神社の方に移動しようとしていて、その姿を母とこうめちゃんチームが（誠希千と、旦那さんは神社付近で捜索！）見つけました!!!『はちーー!!!!』と大きな声で呼びました」と家族で誠八くんを捜索し、無事再会できたことを報告。

また「30分ほどの出来事だったけど、そして明るい時間でよかったけど、1人でかなり心細かったと思います。これからはお互いにもっと気をつけようね。大好きよ」と息子への愛を再確認し、改めて迷子対策の重要性を痛感した様子でつづった。

この投稿にファンからは「会えて良かった〜」「今のご時世、危険がいっぱいだから気をつけてね」「ほんとに無事で良かった」などのコメントが寄せられている。