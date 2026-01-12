高市首相が、1月解散を検討しているという話が、急浮上しました。総選挙を想定し、石川県関係の衆院議員も臨戦態勢に入っています。



浮上しているのは、通常国会の冒頭、1月23日での衆議院解散。



ある政権幹部は「検討するのは自然な事」と述べ、いつ首相が決断するかが、注目されています。



解散風が漂う中、石川県関係の国会議員の動きも慌ただしくなっています。



こちらの事務所では…





「よし！OK」選挙を想定して、看板の用意や冬の戦いに向けジャンバーの購入を検討するなど、準備に追われていました。乱立が想定される石川1区。自民党の現職、小森卓郎氏は…石川1区現職・小森 卓郎 氏(自民)：「衆議院議員選挙いつあってもおかしくはないので、いつでもやれる、あっても対応できるようにということは、やってるんですけど。私がやっていることを、高市内閣がやっていること、やろうとしていることをしっかりと、声の届く範囲の皆さま方に一生懸命お伝えしていきたいと思っています」石川2区の現職、佐々木紀氏は、地元県議の県政報告会で、来たる戦いに向け決意を述べていました。「総選挙があるやにいわれています。引き続き、佐々木へのご支援をお願い申し上げたく思います」石川2区現職・佐々木 紀 氏(自民)：「国とのパイプをこれまでも一貫してつなぐ力でふるさと議員ということで取り組んできた。これまでの実績とこれからこの地域をどうしていくか政策をしっかりと考えてご理解を得ていきたい」激戦が続く石川3区。前回、野党候補に敗れた自民党の西田昭二氏は、スポーツ団体の新年会に出席して、能登の復旧復興への思いを伝えました。自民党・西田 昭二 氏：「このタイミングに対しての是非というのは思うところはありますけれども、高市総理がそういう決断をされたということであれば、しっかり、高市総理を支える。しっかりと議席を確保させていただいて、能登半島の復旧復興に全力で、また取り組んで参りたい」その3区では、野党も臨戦態勢に…立憲民主党の現職、近藤和也氏は、急な解散浮上に怒りをのぞかせながらも、戦いに身構えました。石川3区現職・近藤和也氏(立憲民主)：「復旧復興で行政の人手が足りないということは、ずっといわれていることなのに、(解散総選挙は)足を引っ張る行為だと、特に被災地の方々の気持ちに寄り添う政治、そして実行力があるのは誰なのかということを、しっかりと訴えていきたい」前回、石川1区で敗れ、比例で初当選した国民民主党の小竹凱氏。支援者に衆議院の現状を伝えながら、決意を新たにしていました。国民民主党・小竹 凱 氏：「納税者の目線に立った政治を北信越でも訴え続けてきましたし、政党としては、ガソリンが実際に減税するなど実績も上げたと思っております。皆さんの声を代弁するものと胸を張っていえるように、自分自身の足元をしっかりと固めていく」解散風で一気に選挙モードに突入した石川の政界。解散した場合の衆院選の日程は1月27日公示、2月8日投開票や、2月 3日公示、15日投開票が候補となっています。