Ｊ１鹿島は１２日、２５年シーズンとの“連覇”を目標に掲げる２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」を前にした新体制発表を茨城・鹿嶋市内で行い、中田浩二フットボールダイレクター、新加入選手が登壇した。

＊ ＊ ＊

フレッシュな顔ぶれが並んだ。新加入は大卒ルーキー２人（ＭＦ林晴己＝２２＝、ＧＫ藤井陽登＝２２＝）とユースからの昇格１人（ＤＦ大川佑梧＝１８＝）、そしてユース２年生のプロ契約２人（ＦＷ吉田湊海＝１７＝、ＤＦ元砂晏翔仁ウデンバ＝１６＝）。５人の平均年齢は１９歳となっている。

百年構想リーグを挟む事情もあるが、他クラブからの補強は見送られた。中田浩二フットボールダイレクターは現有戦力について「もっともっと成長できる。伸び代がある」と語り、選手の成長にフタをしない形の編成となった。一方で、移行期となる夏場の補強は少なからずあるとみられ、タイトル奪取を掲げるこの半年間は、生き残りをかけたサバイバルの様相も呈する。

中田ＦＤは大卒の２人について「即戦力として期待している」とキッパリ。林はチャヴリッチや師岡柊生の出遅れ、松村優太の長期離脱もあって、開幕までの練習試合でのアピール次第では、開幕スタメンも狙える位置にいる。

藤井にとって早川友基の壁は高いが、早川が日本代表のＷ杯メンバーに選出されれば、百年構想リーグのプレーオフラウンド（５月末〜６月初旬）は欠場となる。第２ＧＫの座を狙う競争に割って入ることが期待される。

ユースから加わる３人についても、昨季から練習参加を重ねており、鬼木達監督が志すサッカーへの理解度は高い。中田ＦＤは「十分にプロでやれる力があるし、スタメンで出られるレベルだと思っている。自分の地位を確立してほしい」と願った。