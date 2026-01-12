1月12日は成人の日です。北九州市では11日に一足早く「二十歳の記念式典」が開かれました。

■会場を訪れた人

「俺がナンバーワンや！」



会場周辺には、ことしも「ど派手」な衣装で着飾った若者たちが集まりました。



■会場を訪れた人

「家の名字の家紋をブリーチで入れてもらいました。」

「3時間半かかりました。前日から準備して、ネイルにも行って。」

右肩に大きなトラが乗った衣装の男性。その衣装にかかった費用を聞いてみると。





■会場を訪れた人Q.いくらぐらいですか？「60万円です。」

■会場を訪れた人

「見て、この髪形。きょうのためにやったんだ、これ！」



この男性は、総額およそ30万円を費やしたという派手な衣装とヘアスタイル。派手な見た目からは想像がつかない真面目な性格で、自動車整備士になるために専門学校で日々勉強に励んでいるといいます。



■会場を訪れた人

「シングルマザーで大変だったと思うけれど、こんな20歳まで無事に育ててくれたので、これからは恩返ししたいと思います。」

■母親

「頼もしく育ったと思います。」

■清洲勇人（はやと）さん（20）

「中学校の友達と久々に会えるので、めっちゃいいです。最高ですね。」



60万円をかけたという清洲勇人さんの衣裳は全身ど派手な緑色で、左肩には大きなコブラが乗っています。夜に行われる同窓会を前に、晴れ着姿を両親に見せて感謝を伝えに向かいます。



■清洲さん

「（朝は）自分も急いで家を出たので、あまり話していないですけれど。」



2年前から石川県内で料理人として働き始め、なかなか地元には帰ってきていないといいます。



■清洲さん

「ここまで育ててもらったので、そこは一番感謝しています。『いつでも帰ってきていいよ』と言ってくれたので、逆に行きやすかったですね。」

実家に到着し、父親に感謝の言葉を伝えました。



■清洲さん

「20年間育ててくれてありがとう。今までいろいろ迷惑かけたので、これからはかけないように、いろいろ成長していけたらなと思います。」

■父親

「なかなか立派なことを言えるようになったね。自分で自分の人生を切り開いていく強い人間になってほしいと思っています。この姿はちょっとね、すごいなと思うけれどね。」



派手な衣装に隠された純粋な思いがこもった二十歳を祝う一日となりました。