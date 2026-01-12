ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６７ｂｐ、伊６４ｂｐ　縮小した水準を維持
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　2.858
フランス　　　3.524（+67）
イタリア　　　3.494（+64）
スペイン　　　3.248（+39）
オランダ　　　2.933（+7）
ギリシャ　　　3.357（+50）
ポルトガル　　　3.102（+24）
ベルギー　　　3.299（+44）
オーストリア　3.073（+22）
アイルランド　2.979（+12）
フィンランド　3.131（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）