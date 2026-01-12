ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７ｂｐ、伊６４ｂｐ 縮小した水準を維持
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.858
フランス 3.524（+67）
イタリア 3.494（+64）
スペイン 3.248（+39）
オランダ 2.933（+7）
ギリシャ 3.357（+50）
ポルトガル 3.102（+24）
ベルギー 3.299（+44）
オーストリア 3.073（+22）
アイルランド 2.979（+12）
フィンランド 3.131（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
