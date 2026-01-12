江蘇省無錫市の室内スキー場。（資料写真、南京＝新華社配信）

【新華社南京1月12日】氷雪シーズンを迎え、中国の多くの地域では「冷たい資源」が「熱い経済」へと転換している。

雪や氷の資源が豊富な北方では、氷雪観光が早々にピークを迎えた。「中国の北極」と呼ばれる黒竜江省漠河市は昨年11月末、この冬初の氷雪観光列車が運行した。同省の亜布力（ヤブリ）スキーリゾートは同月7日のスキー場オープン以来、多くの観光客でにぎわっている。亜布力管理委員会文化観光管理所の責任者、楊暁冬（よう・ぎょうとう）さんは「現在は1日当たり約2千人が来場し、前年同期比で12％増加している」と紹介した。

江蘇省宜興市の竹海スキー場でスノーボードを楽しむ観光客。（資料写真、南京＝新華社配信）

氷雪スポーツの全域的な普及を図る「南展西拡東進」戦略により、多くの南方の都市が「氷雪のお祭り」に加わり、滅多に雪が降らない地域で「人工雪が収入を生む」状況になっている。

2026年の元日連休（1〜3日）期間中、江蘇省無錫市浜湖（ひんこ）区にある屋内スキー場は熱気にあふれていた。初めてスキー板を履いた多くの観光客が、何度も転びつつも氷雪スポーツの魅力を楽しんでいた。同スキー場には毎年約50万人が訪れ、関連消費額は1億8千万元（1元＝約23円）を超える。

江蘇省宿遷（しゅくせん）市にある屋外スキー場のレジャーエリア。（資料写真、南京＝新華社配信）

同省宜興（ぎこう）市の宜興竹海風景区はスキーや茶園、竹林、山と川の景観が一体となった国内唯一のエコツーリズムスキー場となる。敷地面積は3万7千平方メートルに及び、コース5本を備え、先進的な人工降雪設備とプロのインストラクター約200人を擁する。

スキー場のマーケティングディレクター、許立翔（きょ・りつしょう）さんによると、週末と祝祭日は来場者数が3千人に達し、入場チケットの販売は順調に推移している。顧客体験の向上を目指して、ブランド力のある飲食店10店舗余りを新たに誘致したほか、周辺の風景区との協力、ホテル10軒以上、民宿40軒以上と提携を通して、飲食・宿泊・観光を含む充実した体験型商品を提供している。

江蘇省徐州市の屋外スキー場。（資料写真、南京＝新華社配信）

オンライン旅行大手、携程集団（トリップドットコム）のデータによると、昨年11月から今年2月のスキー場と氷雪風景区のチケット予約数は前年同期比約70％増加、インバウンド関連は約50％増えた。中でもスキー・スノボ人気が急激に高まっており、チケット予約数は前年同期比で約3.2倍に増加した。昨年10月発表の「中国氷雪産業発展研究報告」によると、25年の氷雪産業規模は1兆元の大台に乗り、1兆53億元に達すると見込まれる。（記者/何磊静）

黒竜江省の亜布力スキー観光リゾートでスキーを楽しむ観光客。（２０２５年１１月７日撮影、ハルビン＝新華社配信／王東）

江蘇省徐州市にあるスキー場のレジャーエリア。（資料写真、南京＝新華社配信）

江蘇省常州市の屋外スキー場。（資料写真、南京＝新華社配信）

江蘇省蘇州市の室内スキー場。（資料写真、南京＝新華社配信）