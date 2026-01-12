俳優の瀬戸康史（37）が12日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。妻で女優の山本美月（34）とのプライベートについて明かした。

番組ではデビュー20周年を迎え、インタビューを行った瀬戸。一問一答では、自身の性格について「ポジディブ」、弱点を弱点は「誰にでもいい顔しちゃう」、好きな言葉は「ありがとう」などと回答する中、「一番楽しい時間」は「家族といる時間」、「1週間休みがもらえたら？」も「家族と旅行」、「家で一番のお気に入りの場所」は「妻と子どもがいる場所」、「家庭の味といったら？」は「唐揚げ、ハンバーグ、餃子」、「宝物」は「家族」と家族愛にあふれる回答を連発した。

最近泣いた出来事でも「子どもが見てたアンパンマン。ちょっとチラ見して、ちょうど感動的なシーンだったんで泣きました」と明かした。

スタッフは回答の「妻と子どもがいる場所」について追及。「それが寝室でもいいし、リビングでもいいし、キッチンでもいいんですけど。それこそ各々別のことやっててもいいんですよ。子どもはなんかレゴで遊んでたりとか、妻も絵が趣味なんで、妻は絵描いてたり、僕も絵描いたりするんで。同じ空間にはとりあえずいたいなっていう感じです」と夫婦共通の趣味である“絵”でお家時間を楽しんでいるとした。

さらに“家庭の味”として挙げた唐揚げ、ハンバーグ、餃子については「妻とは一緒に餃子包んだりとか、ハンバーグをペタペタってやったりとか。唐揚げも、なんか味付けしてやってくれるんで。それがすごく自分の中では瀬戸家の家庭の味になってるなっていう感じです。一緒に作りますね」と話した。

自身にとっての原動力は「家族と意地」だという瀬戸。「辞めたら、今、家族悲しむかなとか、ここで辞めてもな、とか、そういったいろんな感情があります。これからも本当にいろんなことが、仕事でもプライベートでも起こっていくでしょうけど、ポジティブに、その時その時、工夫して暮らしたいなっていうのはすごく思いますね」と話した。

瀬戸は2020年に山本と結婚。23年には第1子が誕生している。