¡¡¹Åç¡¦µÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤¬£±£²Æü¡¢ÌðÌî¤äºå¿À¡¦·§Ã«¤é¤ÈÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²÷À²¤Î²¼¡¢Ìó£´£µÊ¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¹ç´Ö¤Ë¤ÏÁ°Àî¤äº´Æ£·¼²ð¤é¤Î¸åÇÚÁª¼ê¤Ëµ»½Ñ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â½ù¡¹¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸µµ¤¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤â¸µµ¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ª¤â¸µµ¤¡£·ë¹½Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡££¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤òÁ°¤Ë¡Ö¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤¢¡¼ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢£±£±·î¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¼«¿È¤Ï¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢£±£±£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£±¡¢£´ËÜÎÝÂÇ£²£¸ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£