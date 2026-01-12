¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÌò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ì¶ÊÈäÏª¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼Ä°¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡±Ñ¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFranKo¡×¤Ç¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼«¤éºî¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼Ä°¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÏ¿²è¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£