◇全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日 MUFG国立）

神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（前半2―0）で破り、悲願の選手権初優勝を飾るとともに、史上6校目となる全国高校総体（インターハイ）との“夏冬2冠”を達成した。

後半35分から出場し、アディショナルタイムにダメ押しゴールを決めたのが10番を背負うMF佐々木悠太(3年)だ。今大会は途中出場が続き「めちゃくちゃ嬉しかったです。今大会、ずっと途中出場だったのですが、何もできなくて。そのうっぷんを晴らせたかなと思っています」と喜んだ。

妹の由貴（1年）は同校の女子サッカー部に所属。前日11日の柳ヶ浦との選手権決勝戦にもMFとして出場した。女子は惜しくも準優勝。佐々木は「女子は勝つと思って見ていたんですが、負けた時は“ああ、アベックVがなくなったんだな”と思いました」と振り返った。夜には妹から「優勝できなかった、ごめん」とLINEで連絡が。「自分たちが優勝するから見ておいて」と返し、見事に約束を果たした。

「本当は一緒に優勝したかったですが、自分たちが優勝できて良かったです」。今後は東洋大に進学予定。「自分はプロサッカー選手を目指しています。プロになることがゴールではなく、そこで活躍することが目標です」と力強く前を向いた。