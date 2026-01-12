12日、名古屋で開かれた「20歳の集い」。中区役所の会場には振袖やスーツ姿の若者が次々と集まってきました。

【写真を見る】｢他の人と同じはイヤ｣ ことしの“振り袖事情” フリルやティアラに“ママ振り”… 自分らしく装う“20歳の集い”

ハレの日を華やかに彩る「振り袖」ですが、ことしはどんなところにこだわったのか、聞いてみました。



（参加者）

「母親の好きな模様などを大事にして一緒に選んだ」

Ｑ.流行よりもオリジナル性を大事に？

「そうですね」

「目立つゴールドで」「帽子や手袋と」

人とは違う装いを目指した人が多いようで。





（参加者）Q.素敵な振り袖だがこだわりのポイントは？「とにかく目立つような派手な感じ。ゴールドで合わせた」Q.満足度は？「100%」

鮮やかな黄色の振り袖に洋風の小物を合わせた「和洋折衷」の装いの女性も。



（参加者）

Q.（振り袖に）帽子と手袋、あまり見かけないが？

「（他の人と）被りたくなかったので。被らないように着けた」

着物の片側だけ“フリル”

(参加者）

Q.ポイントは？

「シンプルに1色にして、（振り袖の）片側だけひらひら（フリルが）あるのが新しいなと思って…（帯揚げも）ひらひらにして。ひらひらキラキラに。やっぱり他の人と違うのがいいので」

自分の誕生日の季節にあわせた（柄の）晴れ着を選んだ人も。



（参加者）

「私は3月生まれで桜が好きなので、帯を桜の柄にした」

Q.どんなことに花を咲かせたい？

「ことし1年で自分の目標を達成できるように…咲かせます！」

「プリンセスになるのが夢だった」髪飾りは“ティアラ”

髪飾りもこだわっています。



（参加者）

Q.頭に乗っているのは…

「ティアラです。小さい時にプリンセスになるのが夢だったので、ティアラをつけようと思って」

そして、「ママ振り」も…



（参加者）

「母のきょうだいが全員（この振袖を）着ていて」



お母さんの成人式と同じ振り袖を着る「ママ振り」。一緒にいた友達も…同じく「ママ振り」です。



（参加者）

「昔のものを着るとなると最近の振り袖にはない柄などがあって、伝統を引き継いでいる感じがあっていいと思う」



美しく、自分らしい姿で祝った「20歳の集い」です。