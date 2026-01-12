「ひこひゃんがいる!!」「右袖にJのロゴが!!」J3初昇格の滋賀が“襷”をコンセプトにした新ユニを発表!!

「ひこひゃんがいる!!」「右袖にJのロゴが!!」J3初昇格の滋賀が“襷”をコンセプトにした新ユニを発表!!