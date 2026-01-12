「ひこひゃんがいる!!」「右袖にJのロゴが!!」J3初昇格の滋賀が“襷”をコンセプトにした新ユニを発表!!
今季からJ3リーグに参入するレイラック滋賀FCは12日、Jリーグ百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。
昨季のJFLで2位となった滋賀はJ3・JFL入れ替え戦で沼津を下し、J3初昇格を決めた。
クラブは新ユニフォームのコンセプトを「『襷』 受け継いだ想いを、『襷』に込めて。滋賀を拠点に二十年。いざ、『J』へ。新たな景色を、見に行こう。」と説明している。
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「シンプルやけどおしゃれー」「右袖にJのロゴが!」「アウェーめちゃかっこいい!」「ひこひゃんがいる!」「これは絶対に買いだな」「アツすぎる!」「良い感じのユニフォーム!!」「楽しみ」などと反応している。
