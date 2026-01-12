【テニス速報】 アデレード国際 第1日 リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク vs アレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワ
アデレード国際
大会期間：2026年1月12日～2026年1月16日
開催地：オーストラリア アデレード
コート：ハード（屋外）
結果：[リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク] 2 - 1 [アレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワ]
アデレード国際第1日がオーストラリア アデレードで行われ、女子ダブルス1回戦で、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクとアレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワが6-4で先取。第2セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-4で奪い返すと、第3セットもリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが10-6で制し、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-12 18:12:06 更新