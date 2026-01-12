【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では受け入れることが増えるようです』
｜総合運｜ ★★★★☆
良くも悪くも自分を曝け出しておきます。明るいキャラクターも見せていくでしょう。好きなものに対して、変にカッコつけるよりそのままで想いをぶつけていくようです。仕事や公の場では、いつもより戦い方に変化や勢いがあります。周囲の人達も一目置いてくれるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
考え方が冷静になるでしょう。ネガティブになりすぎず、今までは嫌だったことも許せたりするようです。その分自分の行動をより自由にさせていくでしょう。シングルの方は、バランスの取れた考え方ができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が真面目さや一途さをアピールしてくれます。
｜時期｜
1月21日 進みがスロー ／ 1月22日 考え事が増える
｜ラッキーアイテム｜
ニット帽
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞