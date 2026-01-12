保湿してるのにくすむ・毛穴が目立つ…。40代から増える「インナードライ肌」の正体
スキンケアはきちんとしているのに、なんとなく肌がくすむ。ファンデのノリが悪く、毛穴の開きも気になる。そんな違和感を感じる日が増えていませんか？40代以降の肌トラブルの背景には、表面ではなく“肌の内側が乾いている状態”＝インナードライが隠れていることがあります。
うるおっているように見えて、実は乾いている肌
インナードライ肌は、表面はベタつきやすいのに、角質層の水分が不足している状態。乾燥を補おうとして皮脂が過剰に出やすくなり、毛穴が目立ったり、肌の透明感が下がったりしやすくなります。40代以降は皮脂と水分のバランスを保つ力そのものが弱まりやすく、「ちゃんと保湿しているのに整わない」というズレが起きやすくなるのです。
洗いすぎ・与えすぎが、乾きを招いていることも
肌の調子が悪いと、つい洗顔を丁寧にしすぎたり、スキンケアを重ねすぎたりしてしまいがち。でも、必要なうるおいまで落としてしまったり、肌に負担をかけてしまったりすると、かえって内側の乾燥が進むこともあります。「落とす・与える・守る」のバランスが崩れると、肌はうるおいを保持しにくくなり、くすみや毛穴の目立ちにつながりやすくなるのです。
“水分を抱え込める肌”を育てる意識へ
インナードライ対策で大切なのは、単に保湿アイテムを増やすことではなく、肌が水分を抱え込める状態をつくること。洗顔で落としすぎない、化粧水は一度で終わらせず、肌にゆっくりなじませる、仕上げに水分の蒸発を防ぐケアを取り入れるなど、基本の積み重ねが効いてきます。また、室内の乾燥や冷暖房の影響も受けやすいため、生活環境も見直すべきです。
肌の内側のうるおいバランスが整うだけで、見た目印象は驚くほど変わることも。くすみや毛穴の目立ちは、年齢だけの問題ではありません。「最近なんとなく肌が冴えない」と感じたら、土台となる肌のうるおい環境を整える視点を持ってみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼スキンケアだけじゃ追いつかない…。40代から差がつく「抗酸化ケア」を食事で始める理由