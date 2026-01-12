「服はあるのに着たいものがない」この時期に起こりやすい“おしゃれ停滞期”の正体
クローゼットには服が揃っている。定番も、新しく買ったものもある。それなのに、いざ着替えようとすると「今日はこれじゃない気がする」と手が止まる。そんな感覚に覚えはありませんか？実はこの違和感、多くの大人世代がこの時期に感じやすい“おしゃれ停滞期”のサイン。決してセンスが鈍ったわけではありません。そこで今回は、そんな“おしゃれ停滞期”の正体を整理します。
選択肢が増えすぎると、逆に決められなくなる
服が足りないのではなく、むしろ選択肢が多いほど迷いは深くなります。色も形もバラバラに揃っていると、「どれを基準に選べばいいのか」が分からなくなり、結果として何も選べない状態に。特にこの時期は、セールや買い足しでクローゼットの情報量が一気に増えやすく、判断が追いつかなくなりがちです。
停滞を感じたときは、新しい服を探すよりも、まず“最近よく着ている組み合わせ”を振り返ってみてください。そこには、今の自分が無意識に選んでいるバランスのヒントが隠れています。
「似合う」の感覚が、少しずつ更新されている
年齢や生活リズム、気分の変化によって、「しっくりくる服」は静かに変わっていきます。以前は安心できた色やシルエットが、急に物足りなく感じたり、逆に重たく見えたりするのは自然なこと。そのズレに気づかないまま着続けると、「何を着てもピンとこない」感覚が強くなります。
この停滞期に必要なのは、大きく変えることではなく微調整。色のトーンを少し変える、丈感を今のバランスに寄せる。それだけで、止まっていた感覚が少しずつ動き始めます。
「ちゃんとしなきゃ」が、判断を鈍らせている
服が決まらないときほど、「きちんと見せなきゃ」「今っぽくしなきゃ」と意識しすぎてしまうもの。でも、その気持ちが強くなるほど、服選びは難しくなります。結果として無難な組み合わせに落ち着き、また同じ違和感を抱える。そんなループに陥りがちです。
停滞期に必要なのは、頑張ることより整えること。盛らず、足さず、今の自分が心地よいと感じるラインを優先するだけで、装いは自然とまとまります。
おしゃれの停滞期は、感覚が鈍っているのではなく、次のバランスへ移行する途中にあるサイン。新しい服を探す前に、まずは「なぜ迷っているのか」を整理することが近道です。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼その服、ちょっと古臭くない？安心コーデが“おば見え”に直結する「NGポイント」