¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·ー¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢³«ºÅ
1·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´ü¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó -Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë1·î11Æü¤Ë¡¢´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢½Ð±é¤Î¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬Âè1ÏÃ»î¼Ì²ñ¸å¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¸ø¼°¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¸«¤´¤¿¤¨ËþºÜ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»°¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤ÏÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Î½÷¶è¶èÄ¹¤Ç¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ëÀµµÁ´¶¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ä·ºÌ³´±¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¤¬¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Ï°ìÊâ°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÌ¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£¤Ï±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤ÇÂ¾¿Í¤ò°Ò³Å¤·¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¬ÈÏ¤ä¥ëー¥ë¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥íー¤Ç¡¢¤³¤º¤¨¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¡£
·Ù»ëÄ£·º»öÉôÁÜºº°ì²Ý¤Î·ÙÉôÊä¡¦º´ÇìÍº²ð¤ÏÆü²¼Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë·º»ö¡£ÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢º´Çì¤Î±¿Ì¿¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î°õ¾Ý¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Ä¸¶¤Ï¥¸¥§¥·ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÏÎç¼£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊø¤µ¤º¤Ë¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥·ー¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¾Î»¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¸¥§¥·ー¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤é¤º¤ËÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¸¥§¥·ー¤Ï¡¢¼Ä¸¶¤ÈÆ£ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿½½ºîÉÊ¡¢²¿É´ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÆ²¡¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Æ£ÌÚ¤Ï¥¸¥§¥·ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎç¼£¤Î°¤µ¤¬¿§µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼Ä¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ï¡ÊÉáÃÊ¤Î¼Ä¸¶¤È¡ËÂÐ¶Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤º¤¨¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ä¸¶¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¸å¤ËÁá¿²Ááµ¯¤¤Ê¤Éµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¼ÂºÝ¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»£±ÆÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ä¸¶¤Ï¡¢Æ£ÌÚ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ä¾ÈÌÀ¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿À·Ð¤ò¹Ô¤ÆÏ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤Î´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¼Ä¸¶¤ÏËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤ÇÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç2ÏÃ¤ÇÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê»ö·ï¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤·¤Æ3ÏÃ¡¢4ÏÃ¡¢5ÏÃ¤È¤µ¤é¤Ë»ö·ï¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1ÏÃ¤Ç¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤âÊª¸ì¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤Îå«¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤´¤¿¤¨ËþºÜ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù
1·î11Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË22:30～23:25
½Ð±é¡§¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¡¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¾®´ØÍµÂÀ¡¡ÃÎ±Ñ¡¡¹â¶¶ÅØ¡¡Èøºì¿¿²Ö¡¡ÇðÌÚÍª¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë ÂôÂ¼Îè¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë ¡¦
¿·Ç¼¿µÌé¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¡±ó»³½ÓÌé ¡¦ µ×ÊÝÅÄÍªÍè¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡ËËïÌÚÎèÌï¡¡¥«¥ë¥Þ¡¡¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡Ë¡¡À±ÇµÌ´Æà¡¡±ÛÂ¼Í§°ì¡¡³á¸¶³ð½í
/ ÂçÀ¡¸Ìé¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¡»³²¼ÍÆè½»Þ¡¡»³ÅÄÌÀ¶¿¡¡±§³á¹ä»Î¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ÖCanaria¡×
