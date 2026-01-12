腰周りの贅肉がメキメキ落ちる。１日５セットでOK【効率良くお腹を凹ませる】簡単習慣
ぽっこりお腹、姿勢の悪化、とにかく疲れやすい。上記３つにお悩みなら“体幹が弱くなっている証拠”です。そこで習慣に採り入れたいのが、体幹を強化しつつお腹全体の引き締めが叶うピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】になります。
ハンドレッド
体幹を含むお腹全体の筋肉を鍛えるエクササイズで、動きは小さくシンプルですが効果は絶大。少し行うだけでも体がポカポカするほど全身の血行を促す効果もあります。
（２）お腹を凹ませた状態のまま両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープしつつ両腕を天井方向に上げて前ならえの状態になる
（３）頭を持ち上げ、腕を上下に細かくバウンドさせる（息を吸いながら５回バウンドした後、息を吐きながら５回とバウンドする）
これを“１日あたり５セットを目標”に繰り返し実践します。なお、腕をバウンドさせている最中は「腰が反ってくる」、「膝が開いてくる」などが起きてしまいがちですが、「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。「骨盤を安定させ、正しい姿勢を行うことを優先」を心がけましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
