運動してないだけで老ける？40代から差がつく「毎日５分でOK」のゆるトレ習慣
運動不足は気になっているけれど、激しい運動は正直つらい。ジムに通う余裕もないし、続かなかった経験もある…。そんな風に感じて、気づけば「ほとんど体を動かさないまま」日々が過ぎていませんか。実は40代以降、運動していない期間が長いほど、老化のスピードに差が出やすくなると言われています。そこで注目したいのが、毎日たった５分でOKの“ゆるトレ習慣”です。
運動しない時間が続くほど、体は重くなっていく
年齢を重ねると、筋力や代謝は自然と少しずつ低下していきます。特に運動習慣がない状態が続くと、体を支える筋肉や姿勢を保つ力が弱まり、疲れやすさや冷え、体の重さとして表れやすくなります。ここで大切なのは、「頑張っていないこと」よりも「動かしていない時間が長いこと」。何もしない状態が続くほど、体は“省エネモード”に慣れてしまい、老化が進みやすい土台ができてしまうのです。
毎日５分の“ゆるトレ”が体のスイッチを入れ直す
運動というと、汗をかく・筋肉痛になる、といったイメージを持つ人も多いかもしれません。でも大人世代に必要なのは、追い込む運動ではなく「止まりかけた体のスイッチを入れ直すこと」。軽く体を伸ばす、呼吸を深くしながら姿勢を整える、かかとを上げ下げする。そんな小さな動きでも、血流や筋肉には十分な刺激が入ります。
頑張らない人ほど、ゆるトレは続きやすい
40代からの運動でいちばん大切なのは「続けられるかどうか」。気合を入れて始めても、疲れてやめてしまえば意味がありません。その点、ゆるトレは「やらなきゃ」ではなく「これくらいならできそう」と思えるのが強み。朝の支度前や寝る前など、生活の流れの中に自然に組み込むことで、無理なく習慣になっていきます。
運動ゼロの状態から抜け出すのに、大きな決断はいりません。必要なのは、「今日は５分だけ動いてみる」という小さな選択。その積み重ねが、40代以降の体に確かな差をつくっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
🌼食べてる量は変わらないのに…？40代以降“下半身だけ太りやすくなる”意外な理由