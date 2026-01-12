1月12日は「成人の日」。山口県内では2026年4月1日までに、1万1677人が二十歳を迎えます。



3連休には各地で記念式典が開催、このうち光市で開かれた「はたちの集い」にはおよそ400人が出席しました。



出席者のひとり、矢次祐汰さんは2万人に1人といわれる先天性の遺伝子疾患「アルビノ」です。



「本当に人の縁に恵まれた20年間でしたのでこれからは僕自身に出会えて良かったなと思ってくれる人が周りに増えるように生きていけたらいいなと思います」





現在、広島の大学に在籍する矢次さん、自らの経験を生かしながら障がいがある人をサポートしていきたいと将来への夢を語っていました。（矢次さん）「障がいのある人やマイノリティを抱えながらも障がいがあるなしに関係なく心地よく・過ごしやすい社会を実現するために自分の視点を活かしながら何ができるのかを今後つき詰めていけたらなと考えている」出席者たちは友人との久しぶり再開を楽しみながら二十歳の門出を祝っていました。（参加者は）「私はJR西日本で鉄道車両の検査・修繕を行っています。会社のなかでも中核を担う存在になって将来的には後輩の指導ができるようになったらいいなと思っています」「医療事務で働いています。（4月から）正社員になるので気持ちを切り替えて頑張っていきたい」「4月から美容師になるのでそれに向かって頑張っています。立派な大人になりたいです」