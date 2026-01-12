愛していないとできない。男性が愛する女性だけにする「本命行動」
交際中の男性に愛されているのかを確認したくなる瞬間ってあるはず。
そこで今回は、愛していないとできない男性の「本命行動」を紹介します。
可能な限りお金と時間を費やす
男性は愛する女性に対して可能な限り自分のお金と時間を費やすもの。
愛する女性が「欲しい」「食べたい」「行きたい」などの要望を出せば可能な限り応えようとしますし、「会いたい」と言われれば女性の都合に合わせる形で自分のスケジュールを調整することも厭わないでしょう。
愛する女性に関する情報をくまなく記憶する
愛する女性の情報をくまなく記憶する男性は少なくありません。
それは女性の発言をきちんと聞いている証拠ですし、それを情報源にして女性を喜ばせるようなデートプランを立てたり、いろいろな場面で女性の価値観や好みを尊重したりなど特別扱いをしてくれるでしょう。
これもまた愛する女性だけにする行動と言えます。
欠点や弱点さえも魅力として捉える
男性は愛する女性のこととなれば、欠点や弱点さえも魅力として捉えます。
しかも「そういうところも素敵だよ」と、まるで女性の長所のように褒めることもあるでしょう。
欠点や弱点さえも魅力に感じるくらい、大きな愛情を女性に向けている証拠です。
交際中の男性に今回紹介した行動が日頃から見られているなら、真剣に愛されている証拠と言えるので、ぜひ安心して関係を深めていきましょうね。
