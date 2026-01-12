嫌われたくないから“触れない”。本命女性に慎重になる男性心理
「好意があるなら、触れてくるはず」と思っているのに、男性からのボディタッチはない。そんな状態にモヤっとしたことはありませんか？実は本命相手だからこそ、あえて触れない男性も少なくありません。そこで今回は、そんな風に本命女性に慎重になる男性心理を解説します。
手を出しかけて、引っ込める
本命女性を前にした男性は、無意識にブレーキをかけます。触れたい気持ちはあるのに、「嫌がられたらどうしよう」「関係が壊れたら困る」という不安が勝ち、手を引っ込めてしまう。これは遊びの相手には出にくい行動です。
人混みでも、体に触れない位置をキープする
混雑した場所でも、必要以上に体を寄せない男性は、あなたを大切に扱っています。無理に守るアピールをせず、触れないギリギリの距離で歩くのは、「不快にさせたくない」という配慮の表れ。独占欲よりも尊重が先に立つのは、本命ならではの態度です。
視線や動きで先回りする
触れない代わりに、視線や行動が先に動くのも特徴です。あなたが段差に気づく前に足元を見る、ドアを自然に押さえる、歩くペースを合わせる。これらは無意識の“守る行動”。言葉や接触ではなく、行動で気遣いを示すのも本命サインと見て間違いありません。
男性が触れない選択をする裏にあるのは、軽く扱わない覚悟と慎重さ。もし彼が距離を保ちながらも、あなたをよく見ているなら、それこそが本命の証でしょう。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
