¡¡¥¤¥é¥ó¤Ç·ÐºÑ°²½¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤È¼£°ÂÉôÂâ¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äÅÅÏÃ¤¬£¸Æü¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢¹ñ³°¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ÂÎÀ©¤ÎÅ¾Ê¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ñ³°¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤¬Î®¤¹¾ðÊó¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£¡Ö¾ðÊóº¿¹ñ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁ¼ÃÖ¤Ç¸ÀÏÀÅýÀ©¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¥Æ¥Ø¥é¥ó¡¡µÈ·ÁÍ´»Ê¡Ë
¡¡¡ÖÆÈºÛ¼Ô¤Ë»à¤ò¡×¡Ö¹ñ²¦ËüºÐ¡×¡½¡½¡££¸Æü¸á¸å£¸»þ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈ¿ÂÎÀ©¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¡££±£¹£·£¹Ç¯¤Î¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿¤¬ÂÇÅÝ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥ì¥Ó²¦Ä«»þÂå¤Î¸µ¹ÄÂÀ»Ò¥ì¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥ì¥Ó»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¹ñ³°¤«¤é£Ó£Î£Ó¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿°ìÀÆ¹ÔÆ°¤À¡£
¡¡¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤ÎËÜ»æ»Ù¶É¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÏ©¾å¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ê¤É¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¼Ö¤¬·ã¤·¤¯¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Ê¤ÉÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥Ø¥é¥óÆîÉô¤Ç¤Ï£¸ÆüÌë¡¢¾¦Å¹¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ï±ì¤¬Î©¤Á¤³¤á¤¿¡£³°¹ñ¿Íµ¼Ô¤¬¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ì¤ÐÂáÊá¡¦¹´Â«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ»æ¤Ï½»Ì±¤Ë¥Ç¥â¤Î»£±Æ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤³¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö»²²Ã¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ã¼Ô¤À¡£·Ù»¡½ð¤â½±·â¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¤À¡£¥Ñ¡¼¥ì¥Ó²¦Ä«¤¬Éü³è¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶«¤Ö¥Ç¥â¤ä½¸²ñ¤ÎÆ°²è¤¬¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¿²º¤Ê³¹¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÈ¿³×Ì¿½¸²ñ¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾ðÊó¤¬¶î¤±½ä¤ëÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï£¸Æü¸á¸å£±£°»þ²á¤®¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÅÏÃ¤âÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâÅÅÏÃ¤Ï£¹Æü°Ê¹ß¡¢Ãë´Ö¤ÏÉüµì¤·¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤¬ºÆ³«¤¹¤ëÌë´Ö¤ÏÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅÅÏÃ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß¤ä½¡¶µ»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½±·â¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤ò¡ÖË½Æ°¡×¤È¤·¤ÆÊóÆ»¡£À¯¸¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î±ÇÁü¤ä¾ðÊó¤Ï¡¢£¸ÆüÌë¤ò¶¤Ë²è°ì²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼£°ÂÅö¶É¤Ï¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Å¨¹ñ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤äÂÎÀ©Å¾Ê¤¤òÁÀ¤¦¹ñ³°ÀªÎÏ¤ÎÀðÆ°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹ñ³°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ñ³°¤È¤ÎÄÌ¿®¼×ÃÇ¤Ï¡¢ÉÔÍø¤Ê¾ðÊó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¾ðÊóÅýÀ©¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÌ¿®¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¤Ï£¹Æü¡¢¡ÖÄÌ¿®¾ã³²¤Ï¼£°Â¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤¿¼£°Â´ØÏ¢µ¡´Ø¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Éüµì¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢»þ´ü¤ÏÌÀ¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÀ©ºÛ²¼¤Î¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É»ÈÍÑ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¸ÂÄê¤Î¸½¶â¼«Æ°ÍÂ¤±Ê§¤¤µ¡¡Ê£Á£Ô£Í¡Ë¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ÙÊ§¤¤¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Í¥Ã¥ÈÀÚÃÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÊÛÅö¤ÎÃíÊ¸¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤âÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥â¤ä¾×ÆÍ¤Ï°ìÉôÃÏ¶è¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ï¾¦Å¹¤â³«¤¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Î¤¢¤ëÃÏ¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹°÷¤Ï¡ÖÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ï¸á¸å£¸»þ¤À¤¬¡¢£µ»þ¤Ë¤ÏÊÄ¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áá¡¹¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÊÄ¤á¤¿¡£
¡¡½é´ü¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯¿ôÌ±Â²·Ï¤ÎÃËÀ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Ï²õÌÇÅª¤ÇÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤À¡£¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤Èº®Íð¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¡¢¥Ç¥â¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
