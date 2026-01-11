いつも彼の対応は穏やか。一方的に感情をぶつけてこないのは“本命サイン”
不機嫌をぶつけない。イライラしても態度に出さない。それを「彼とは距離がある」と感じてしまう瞬間はありませんか？でも、感情を制御すること自体が誠実さの証拠ということもあるのです。
男性は本命相手ほど“感情をそのまま投げない”
疲れや焦りを感じていても、男性は本命相手に八つ当たりをしないもの。なぜなら、本命女性のことを不安にしたくないから。大切な相手ほど、関係を傷つけるリスクを避けようとします。
不満があっても“伝え方”を選ぶ
男性は本命相手には、怒りより説明を選ぶもの。「今は余裕がなくて」「少し時間がほしい」などと口にしてくるのは、本命女性に理解してほしいからです。日頃、感情を抑えているのは我慢ではなく、関係を続けるための選択なのでしょう。
男性は“感情の後始末”を一人でしようとする
気持ちが荒れたとき、距離を取る。一度落ち着いてから、普段のトーンに戻る。こうした男性の行動は拒絶ではなく、本命女性を巻き込まないための配慮です。そういう時の男性は、本命相手に負の感情を背負わせたくないという気持ちになっています。
感情をぶつけないのは、冷めているからじゃなくて、関係を守りたくてコントロールしているから。恋の本気度は、感情の扱い方からも見えてくるものですよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
