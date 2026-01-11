逆効果になることも。男性にアプローチする際の「注意点」とは

写真拡大


好きな男性に振り向いてもらうために試行錯誤することがあると思いますが、方法によっては逆効果になることも。

そこで今回は、男性にアプローチする際の「注意点」を紹介します。

できるだけ他の人を巻き込まないようにする


好きな男性にアプローチする際は、他の人を巻き込まないようにしましょう。

なぜなら、男性に対して余計な気苦労やプレッシャーをかけてしまう形になるから。

男性の友人に「私のことどう思う？」と聞いてもらったり、SNSで男性への好意を匂わせたりするのはやめた方がいいです。

男性の状況や都合を考えるようにする


好きな男性と会いたい、話したいという気持ちになるのは当然のことですが、その際は男性の状況や都合を考慮しましょう。

男性が忙しくしている時期にアプローチしたところで、男性から迷惑に感じられることになりますし、「彼女は空気が読めない」などと悪い印象を与えyてしまうことも。

好きな男性にとって自分の存在が重荷や障害にならないようにして、さり気なく好感度を高めていくべきです。

遠回しすぎると伝わらないことも


アプローチする際に気恥ずかしさから遠回しすぎる方法を取ってしまうと、男性に気持ちが伝わらないだけでなく、逆効果になることも。

気付いてもらえないくらいならマシな方で、回りくどいと思われてしまうと自分に自信がないようにしか男性の目には映らないでしょう。

そうなると、さらに魅力を感じてもらえにくくなりますから、恋愛成就は遠のいていきます。

ぜひ今回紹介した注意点をヒントにして、好きな男性へのアプローチ方法を見直してみてくださいね。

🌼結婚相手にも選ばれる！令和男子が惹かれる“いい女”３つの条件