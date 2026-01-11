呆れるほど口だけ…。惑わされてはいけない不倫男性の“ご都合主義”
「気持ちは本気だよ」「いつかはちゃんとするつもり」と言われ続けているけど、現実は何も変わらない。不倫男性の言葉に期待している反面、ふと冷静になっると呆れに近い違和感を抱いたことありませんか？今回は、そんな不倫男性の“ご都合主義”に惑わされない方法を解説します。
都合が悪くなると“曖昧な言葉”が増える
将来の話になると、「今は難しい」「タイミングが悪い」と話を濁す。一方で、気持ちをつなぎ止めたいときだけ「想ってる」「大切にしてる」と口にする。行動は止まったままなのに、耳障りの良い言葉だけが出てくるそのアンバランスさこそ、ご都合主義の正体です。
責任が必要な話になると、決まって逃げ腰になる
ふとした瞬間、男性から「そこまで重く考えなくていい」「今を楽しもうよ」と言われたことありませんか？その言葉を耳にした時、きっと真剣に向き合うこと自体が間違っているように感じさせられるでしょう。
信じるかどうかを“あなた任せ”にする
「信じてくれるなら続けたい」「疑うなら無理しなくていい」などと不倫相手の男性から言われて違和感を覚えたことありませんか？これは、２人の関係が“あなたの考え次第”と問題をすり替えているだけに過ぎません。これもまた、不倫男性のご都合主義のひとつです。
惑わされないとは、強くなることではなく、自分の違和感を無視しないこと。不倫相手の男性に対して「呆れるほど口だけ」と感じたなら、あなたの時間と気持ちを大切にする選択をすべきタイミングなのでしょう。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
