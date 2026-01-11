乾燥・ゆらぎ・毛穴悩みに。大人肌が冬に頼りたい「実力派シートマスク」３選
乾燥や寒暖差の影響で、冬の肌はゆらぎやすく不安定になりがち。いつものスキンケアだけでは追いつかず、「なんとなく調子が戻らない」と感じる人も多いはず。そんな時期こそ取り入れたいのが、集中ケアができるシートマスクです。そこで今回は、ライターが実際に使って「これは頼れる」と感じた、大人肌向けの実力派シートマスクを厳選して紹介します。
乾燥で敏感に傾いた肌をやさしく立て直す“バリアケア系”
乾燥が進むと、肌は刺激を受けやすい状態に。そんなときに活躍するのが、低刺激設計でバリア機能を意識したリジュランの「モイスチャートリートメントマスク」です。
▲リジュラン「モイスチャートリートメントマスク」 ￥436（税込）
化粧品研究専門家が開発した処方で、肌荒れを防ぎながらしっとりと整えてくれる設計が特徴。厚みのあるシートが肌に吸い付くように密着し、うるおいを逃がさずキープ。メイク前に使うと、粉ふきやヨレを感じにくくなり、肌の土台が整った感覚を実感できました。
くすみが気になる日は“ローション級うるおい”で集中ケア
肌のキメが乱れやすい冬は、くすみ感が目立ちやすい季節。そんなときは、ローションをたっぷり含んだひたひたタイプのコスメデコルテの「ヴィタ ドレープマスク」が心強い存在です。
▲コスメデコルテ「ヴィタ ドレープマスク」 10ml １枚入り ￥440（税込）
植物由来エキスを配合した処方で、10分の集中ケアでも肌がふっくら。天然コットン100%のシートはフィット感が高く、うるおいが肌全体に行き渡る感覚。ハーバルスパイスの香りに包まれながら、リラックスしてケアできるのも大人世代にはうれしいポイントです。
毛穴・ざらつきが気になる日は“引き締めケア”を投入
乾燥しているのに毛穴が目立つ、肌がごわつく。そんな大人肌特有の悩みには、整肌成分をしっかり配合したルルルンの「ハイドラ F マスク」を。
▲ルルルン「ハイドラ F マスク」 ７枚入り ￥770（税込）
フラーレンやナイアシンアミドなどを含む処方で、うるおいを与えながら肌表面をなめらかに整えてくれます。使い続けることで、ざらつきが落ち着き、つるんとした印象に。毛穴悩みが気になる時期の“立て直し役”として活躍してくれる一枚です。
肌状態が揺らぎやすい冬こそ、シートマスクを上手に取り入れることで、日々のケアがぐっとラクに。数種類を常備して、その日の肌悩みに合わせて選ぶだけでも、調子の立て直しがしやすくなります。無理なく続けられる“お守りケア”として、大人肌の味方に取り入れてみてください。＜text＆photo：Chami＞
