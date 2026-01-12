TXQ FICTION YouTube公式チャンネル開設のお知らせ

この度、テレ東はフェイクドキュメンタリーシリーズの「TXQ FICTION」の公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@TXQFICTION）を開設いたしました。「TXQ FICTION」は大森時生（テレビ東京）がプロデューサーを務めた作品でこれまでに４シリーズ放送をし、そのたびにXでのトレンド入りを記録するなど、毎回大きな話題を呼びました。

「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」では

「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎が監督を、

「UFO山」では「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太が監督をつとめ、

「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加したことでも話題となりました。

現在は「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」がアップされており、今後順次「イシナガキクエを探しています」「UFO山」及び「今後の新作」をアップ予定。チャンネル登録してお待ちください。

チャンネル開設に際し、プロデューサー・監督からのコメントも到着いたしました。

≪コメント全文≫

■大森時生

TXQ FICTIONは、嘘の形をした真実だと思っています。

■皆口大地

YouTubeでTXQ FICTIONの公式チャンネルが出来ました！通勤中の電車でも、休日のリビングでも、スマホでもテレビでも不穏なTXQ FICTIONをご堪能下さい。

■寺内康太郎

ここから、新しいフィクションの実験が始まります。その過程を記録していきます。

■近藤亮太

TXQ FICTIONはフィクションです。現実とは異なります。しかしフィクションからもまた少しズレています。YouTubeを通してイシナガキクエが、飯沼一家が、魔法少女山田が、UFO山が、世界の人々の日常にさらに溶け込んでいくことを願っています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪配信情報≫

▶YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@TXQFICTION

≪SNS≫

▶︎X：@TXQFICTION

▶Instagram：＠txqfiction

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京