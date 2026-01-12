今シーズン最強クラスの寒波が襲来した3連休最終日の石川県内。冬型の気圧配置は次第に緩むものの、13日からは再び強風に注意が必要です。



12日は3連休最終日。



白山市の一里野温泉スキー場は、ウインタースポーツを楽しむ多くの人でにぎわいました。

スキー客：

「たのしいかった」

「雪質ですか、最高。ことし一番です」





今シーズンは雪不足が続いていましたが、12日は全面滑走可能となりました。白山一里野温泉スキー場・寺 祥澄 支配人：「これで積雪がトータルですけれども、山麓で100センチになりましたので、これで何とかちょっと勢いがついたのかなというような感じですね。滑れるような状況になってきていますので、是非たくさん、この冬も滑っていただければと思います」

強い冬型の気圧配置の影響で、各地で雪となった12日の石川県内。



輪島市の仮設住宅では、住民が雪かきに追われましたが…



輪島の仮設住宅の住民は：

「これくらいなら大丈夫、少ないですよ」



輪島の積雪は6センチ。金沢では、積雪は2センチに留まりました。

金沢市民は：

「楽、楽だから。少なかったもんね。起きてびっくり、こんなに少ないし」

「少ないです、全然少ないです。40センチくらい降るっていっていたのに2、3センチしかないし、風の方がひどかった。家の鉢が飛んで、歩きました。何回も」



雪の代わりに、被害をもたらしたのは強風。



11日は、JR七尾線やIRいしかわ鉄道が運転を取りやめるなど、交通機関に影響が出ました。



また、金沢市消防局の管内では、10日から12日にかけ、風雪により看板や屋根がはがれるなどで、38件の出動があったということです。

ウェザーニュースによりますと、石川県内に吹き付けた強風が雪雲を山地へと運んだため、予想より平地の積雪が少なかったとみられます。



冬型の気圧配置は次第に緩んでいますが、13日は前線が北陸地方を通過し、14日は一時的に再び冬型の気圧配置となり、海上を中心に風が強まる見込みです。



このため、石川県内では13日昼過ぎから14日にかけて高波に警戒が必要です。

