¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß£²´§¡¡¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¿¤¿¤¨¤ëÍÂ¼´ÆÆÄ¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß£²´§¤âÃ£À®¡£Á°È¾¤ò£²¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï£°£´Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼¯»ùÅç¼Â°ÊÍè¡¢£²£±Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤ÏÁ°È¾£±£¹Ê¬¡££Æ£×Æü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢Ì£Êý¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£Âç²ñ£·ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¤¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¡¢Á°È¾£³£°Ê¬¤Ë£Æ£×ÆÁÂ¼ÉöÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±£³£¹Ê¬¡¢£Í£ÆËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£²¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Í£Æº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢¼é¤Ã¤Æ¤Ï¸åÈ¾£±£±Ê¬¤Ë¤Ï£Ç£Ë»ûÅÄ·òÂÀÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼¯Åç³Ø±à¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤ºÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï´î¤Ö°ìÊý¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¤â·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿£±£¹£¹£µÇ¯ÅÙÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬º£Ç¯£²²ó¤âÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¼¯¼Â¤òÎ¨¤¤¤¿²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¸Î¾¾ÂôÎ´»Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¸å¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ë²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¾¾ÂôÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¼¯»ùÅçÀª£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ÎÉü³è¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£²£°£±£´Ç¯ÅÙ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Äº¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ï¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡×¡£²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤À¤·¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þº£Æü½Ð¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¼¯»ùÅç¸©Àª¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£