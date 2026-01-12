『ながたんと青と2』メインビジュアル＆本予告解禁！ 矢野聖人、黒沢あすから全キャストも発表
2月20日23時に放送・配信スタートする門脇麦主演の連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』より、メインビジュアルとSummer Eyeによる主題歌「明日」を含む本予告映像が解禁。さらに、ゲストキャストを含むオールキャストが解禁された。
【動画】料亭・桑乃木に二号店計画が!? 『ながたんと青と ‐いちかの料理帖‐2』予告映像
月刊漫画誌「Kiss」（講談社）連載中の磯谷友紀の同名漫画を実写化する本作は、戦後間もない京都を舞台に、門脇麦演じる主人公の料理人・桑乃木いち日（くわのき・いちか）が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、作間龍斗（ACEes）演じる大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（やまぐち・あまね）と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリーとして2023年に放送・配信された連続ドラマの続編。
前作では、望まぬ結婚で出会った2人が、いち日の“人の心に寄り添う料理”で「桑乃木」を立て直そうとする中で次第に心を通わせ、本物の夫婦となるまでが描かれた。その直後から始まる本作は、夫婦のもとに“新たな家族”がやってくるほか、山口家の次男で周の兄・栄（さかえ）の登場を機に、経営難から脱却し始めた「桑乃木」に再び試練が訪れる。結婚から1年、相変わらずもどかしい恋を育む2人に怒濤（どとう）のように訪れる環境の変化を前に、夫婦の絆が試される。
キービジュアルは、映画『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』も手掛けたフォトグラファー・末長真が撮影を担当し、前作に引き続き、アートディレクター・田部井美奈がデザインを担当している。
メインカットは、桑乃木家に養子の道哉がやって来て少したったある日。朝食の準備をしているいち日と周が、起きぬけの道哉といち日の母・愛子（床嶋）を笑顔で食卓に迎え入れている、桑乃木家の温かな朝のひとコマを切り取ったもの。そんなメインカットとともに、前作でも物語を彩った久間田、白石、中村、戸田、さらに新レギュラーキャストの小林、恒松の生き生きとした劇中カットが並んでいる。
望まぬ政略結婚をきっかけに出会い、共に困難を乗り越える中で絆を育んだいち日と周夫婦は、本作で道哉という守るべき存在を得て、どのように変化していくのか。さらに、物語をかき乱すキーパーソンである栄と頌子の夫婦や、山口家の長男・縁（白石）と鈴音（久間田）の夫婦にも、さまざまな局面が訪れる。いち日が手掛ける料理によってたくさんの「おいしい」を重ね、登場人物たちそれぞれが“家族の形”にたどり着いていく。
本予告には、初解禁の劇中映像が満載。怪しい笑みをたたえて米国から帰国した栄が桑乃木家に持ってきたのは、なんと料亭・桑乃木の二号店計画書。そんな中、周がある事情で東京へ赴くことになり…。そこで周を待ち受けるのは、天真らんまんな栄の妻・頌子。いち日たちに次々と訪れる環境の変化と新たな出会いで、相変わらずもどかしい2人の恋にも波乱の予感が。
主題歌には前作から続投、Summer Eyeの「明日」が決定し、本作の世界観に寄り添って書き下ろされた、ポップで優しく、それでいてリズミカルな新曲が解禁となっている。
そして、各話を彩る実力派俳優陣のゲスト出演陣を含め、オールキャストが解禁。
小林虎之介演じる栄の右腕として働く羽崎（はねさき）役を矢野聖人、周たちの母・山口淑江（やまぐち・よしえ）役に黒沢あすか、頌子の父・川島由保（かわしま・よしやす）役に堀内正美。2話（2月27日放送・配信）で雑誌の対談取材のために桑乃木を訪れる俳優・宵待ケイ子（よいまち・けいこ）役に藤井美菜、ケイ子の対談相手である共演俳優・林雅典（はやし・まさのり）役で財木琢磨が出演する。
連続ドラマＷ-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』は、WOWOWにて2月20日23時より放送・配信（全10話）。
