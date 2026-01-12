¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¡ÚÇµÌÚºä46ÊÔ¡Û
¡¡ËÜÆü¡¢1·î12Æü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤À¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯4·î2Æü¤«¤é2006Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È20ºÐ¤Î¿·À®¿Í¡É¤¬À®¿Í¼°¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÇ¯¤Ï16Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·À®¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤ËÅìµþ¡¦ÇµÌÚ¿À¼Ò¤ÇÀ®¿Í¼°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ
¢£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦5´üÀ¸¤Î¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë
¡¡1·î14Æü¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖCoupling Collection 2022-2025¡×¤È¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò¹µ¤¨¤ëÇµÌÚºä46¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï5´üÀ¸¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê2005Ç¯7·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ê2005Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿û¸¶ºé·î¡Ê2005Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢6´üÀ¸¤ÎÀ¥¸Í¸ý¿´·î¡Ê2005Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢°¦Åæ¿´¶Á¡Ê2005Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¿·À®¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3´üÀ¸¤ä4´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¤¬Â³¤¤¤¿ºòÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢5´üÀ¸¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡£40th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½é¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡¢ÁªÈ´È¯É½Åö»þ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡Ö40thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¸ÞÉ´¾ë¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¡Ö¥«¥Õ¥§¥ª¡¼¥ì¡×¤òÁÈ¤à±üÅÄ¤ÏÃ±¿È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç¤â³èÌö¡£2024Ç¯¤ËÅÁÅý¤¢¤ë¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ÇµÈÌøºéÎÉ¤È¤ÎW¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤Æ°Ê¹ß¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ø1789¡Á¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜÇ¯2¡Á3·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®ÆîËþÍ¤»Ò¤È¤ÎW¥¥ã¥¹¥È¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÈÆ±´ü¤Î¿û¸¶¤Ï¡¢3´üÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ë¡£YouTube¤ÇËè½µ·îÍË¤ËÇÛ¿®Ãæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö½µ´©ÇµÌÚºä¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÇßß·¤È¶¦¤ËMC¤ÎÂçÌò¤â¤Þ¤Ã¤È¤¦¡£Î¾¼Ô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÂÎÀ©¤â2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Áü¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë6´üÀ¸¤ÎÀ¥¸Í¸ý¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ÷³Ê¡¢°¦Åæ¤ÏMC¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò
¡¡ºòÇ¯2·î¤Î²ÃÆþ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡¢1·î17¡Á18Æü¤Ë´üÊÌ¤È¤·¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ªSIX LIVE¡×¤òÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë6´üÀ¸¤Ï¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·À®¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿6´üÀ¸¤Î1¿Í¡¢À¥¸Í¸ý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ÷³Ê¤¬¤¿¤À¤è¤¦¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î39th¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¤Î6´üÀ¸¶Ê¡Ö¤Ê¤¼¡¡ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁö¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤Î½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¤È¶¦¤ËÉ½Âê¶Ê¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÈÈ´¤Æ¤¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Î¼¯»ùÅç¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ö¥í¥°¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£
¡¡À¥¸Í¸ý¤ÈÆ±´ü¤Î°¦Åæ¤ÏºòÇ¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç5´üÀ¸¤Î¸ÞÉ´¾ë¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎØÈÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ in TOKYU KABUKICHO TOWER¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÄ¹ÅèÑÛºù¤È¶¦¤ËMC¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡3´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¿·À®¿Í¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤Î³èÌö¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
