橋本環奈、ピンク特攻服でガンつけ今夜スタート『ヤンドク』アピール
橋本環奈マネージャーのインスタグラムが12日に橋本のソロショットを公開。金髪＆ピンク特攻服でカメラを睨む橋本の姿に、ファンから「何着ても絵になる」「カッコいい！」などの反響が寄せられた。
【写真】特攻服から一転、スタイリッシュなスーツ姿
マネージャーが投稿したのは、12日にスタートする月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）からのオフショット。写真には、バイクを前に金髪＆ピンクの特攻服をまとった橋本が、カメラを睨みつける姿が収められている。
橋本にとって初の月9ドラマ主演作となる『ヤンドク！』からの貴重なオフショットに、ファンからは「可愛い〜〜。こんなヤンキー居たら声を掛けてしまう」「何着ても絵になる、素敵すぎです」「カッコいい！」といった声が集まっていた。
■橋本環奈（はしもと かんな）
1999年2月3日生まれ、福岡県出身。アイドルグループRev. from DVLとして活動していた際、イベントで踊る姿を撮影された「奇跡の一枚」が知名度急上昇のきっかけとなり、その後は女優として活躍。今月12日スタートの『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）で月9ドラマ初主演を果たす。
引用：「橋本環奈マネージャー」インスタグラム（＠kannahashimoto.mg）
