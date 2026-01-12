滝沢眞規子47歳、キュートなミニスカゴルフコーデを披露し反響
モデルの滝沢眞規子が12日にインスタグラムを更新。ゴルフ練習場でのオフショットを披露すると、ファンから「めっちゃ可愛い」「似合いますね！」などの声が集まっている。
【写真】滝沢眞規子47歳、手作り弁当の数々が「素敵すぎる」「彩り豊か」（8枚）
滝沢は2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女が誕生。最近では、家族への手作り弁当が「上手すぎる」「デパ地下に売ってそう」など話題を呼んでいる。
そんな彼女が「よーし、今年こそは始めるぞ」と投稿したのはゴルフ練習場で撮影されたオフショット。写真にはミニスカートのゴルフウェアで佇む彼女の姿が収められている。投稿の中で滝沢は「可愛いウエアやシューズだけは前に撮影で着用したのでバッチリ持ってます」と説明し「しばらくそのまま眠らせていたので、ひっぱりだしまして…とりあえず練習から始めようと思います」とコメント。さらに「練習場にウエアはいらないかもだけど気分を上げるべく、まずは形から わたしには形が大切ですw」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「マキコさんスタイル良い〜めっちゃ可愛い」「も〜素敵じゃないですかぁ〜」「ゴルフファッション似合いますね！」などの反響が寄せられている。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
