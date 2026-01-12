小籔千豊、今ときめく人気女性芸人5人に囲まれ新年会
お笑い芸人の小籔千豊が12日にインスタグラムを更新。人気女性芸人との新年会を報告した。
【写真】小籔千豊、人気女性芸人との新年会
小籔が「お世話になっている方々と新年会」と投稿したのは1枚のオフショット。写真には小藪をはじめ、ヒコロヒー、蛙亭のイワクラ、エルフの荒川とはる、紅しょうがの稲田美紀が笑顔で並んでいる。
彼の投稿に多数のファンから「いいね！」が寄せられている。
■小籔千豊（こやぶ かずとよ）
1973年9月11日生まれ。大阪府出身。お笑いコンビ「ビリジアン」解散後の2001年、吉本新喜劇に入団。2006年に座長に就任。新喜劇での活躍のかたわら2008年からは音楽フェスティバル「コヤブソニック」を主催。また2018年にはindigo la End、ゲスの極み乙女の川谷絵音や野生爆弾のくっきー！らと共にジェニーハイを結成した。
引用：「小籔千豊」インスタグラム（@koyabukazutoyo_shinkigeki）
