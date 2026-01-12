XGが本日1月12日、「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へとグループ名を改名することを発表した。成人の日である本日、メンバー全員が20歳を迎えた節目を経ての決断となる。

XGはデビュー当初より、「Xtraordinary Girls」というグループ名のもと、常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人々をエンパワーしていくというメッセージを掲げ、グローバルシーンで独自の存在感を確立してきた。

新たに掲げる「Xtraordinary Genes」には、XGメンバー1人ひとりの内側に宿る“核(CORE)”や創造性、変化を恐れず新しい文化を作り続ける精神が込められている。

“Girls”という出発点から原点となる“Genes”へ。次なるフェーズへと突入したXGは2026年、自身初のフルアルバムリリース、そして2度目のワールドツアーを控えている。

◆ ◆ ◆

【XGALXコメント全文】

平素よりあたたかいご支援をいただき、誠にありがとうございます。

XGは、このたびグループ名を 「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へと変更いたします。

「Genes」には私たちの核(CORE)に宿る力や創造性、そして常識にとらわれずに新たな文化をつくり続ける精神が込められております。

XGの始まりである「Girls」から、さらにそのCOREにある「Genes」を原点として、より深く、より本質的な進化を遂げ、世界中のさまざまな境遇や背景を持つ人たちをエンパワーできる存在であり続けられるよう、これからも邁進してまいります。

今後ともXGおよび、XGALXへの応援を宜しくお願いします。

◆ ◆ ◆

1st Full Album『THE CORE - 核』

2026.1.23 FRI Tracklist: XIGNAL (The Intro)GALAROCK THE BOATTAKE MY BREATHNO GOODHYPNOTIZEUP NOWO.R.B (Obviously Reads Bro)4 SEASONSPS118 XIGNAL (The Intro)GALAROCK THE BOATTAKE MY BREATHNO GOODHYPNOTIZEUP NOWO.R.B (Obviously Reads Bro)4 SEASONSPS118