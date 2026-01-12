毎回同じカット → ちょっと待ったーー！【40・50代】が若見えする♡「ふんわりウルフ」

ヘアスタイルを変えて失敗することを恐れるあまり、毎回同じカットを続けてしまうという人も少なくないはず。40代・50代になり、髪質の変化を感じつつもオーダーはそのままなら、次回は少し変化をつけてみませんか？ ふんわりした質感のウルフヘアなら“大冒険”というほどの変化はなく、若々しいイメージを目指せるかも。プロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿から、40・50代におすすめの「ふんわりウルフ」をピックアップしました。

初挑戦ならレイヤーはさりげなく

@motoshi_wtokyo_wolfさんいわく、「初めてウルフに挑戦する方にオススメなのはあまりレイヤーを入れすぎないボブウルフ」とのこと。コロンとしたボブに、低い位置に軽くレイヤーカットを入れるだけでも、動きがついてエアリーな質感になります。毛先を外ハネにすると、さらに躍動感が際立ち、若々しく元気な印象へチェンジできそう。

ワンカールで完成する美シルエット

トップとベースに段差をつけて首元にキュッとくびれをつけると、メリハリのあるシルエットで、頭の形もきれいに見せられそう。@kitadani_koujiroさんが「スタイリングが苦手な方も◎」とオススメする通り、カットで丸みのあるシルエットを作っているため、毛先をワンカールさせればこの曲線美を再現できるはず。

髪のボリューム感アップも

肩まわりにかかる髪のもたつきが苦手……。そんな人は襟足のボリュームを落としたふんわりウルフにすることで、スッキリしたイメージへ近づけてくれそう。後頭部は丸くふんわりとボリュームを出し、顎先より下は毛量調整で軽く仕上げて、ゆるやかなひし形シルエットに仕上げると◎ 髪が豊かに見えつつ、小顔効果にも期待できそうなシルエットです。

長さをキープしながら楽しめる

髪を伸ばしている途中の印象チェンジなどで、長さはキープしつつ軽さだけ演出したい人にも、襟足を長めに残すふんわりウルフがオススメ。レイヤーカットがほどよいメリハリを演出し、のっぺり重い印象を避けられます。ベースとの長さに差があるぶん、丸みが強調されてフェミニンな印象で楽しめそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S